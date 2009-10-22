Эксперт: дефицит текущего счета составит 0,5 млрд. долларов

Дефицит текущего счета в 2009 году составит 0,5 млрд. долларов (0,4% ВВП).

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, текущий счет в четвертом квартале 2009 года будет профицитным.

Как подчеркнул экономист, сентябрьские данные по этому показателю соответствуют ожиданиям. Внешняя торговля в сентябре была сбалансированной: сальдо торговли товарами и услугами было близким к нулю, отметил А.БЛИНОВ. Кроме того, в сентябре Украина не получала кредитных поступлений от МВФ, добавил он.

Экономист отметил, что кумулятивный дефицит текущего счета за 9 месяцев т.г. составил 1 млрд. долларов, а дефицит финансового счета сформировался в размере 5,1 млрд. долларов (11,2 млрд. долларов, если исключать кредитные транши МВФ, полученные в этом году).

А.БЛИНОВ считает, что при накопленном чистом притоке прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за январь-сентябрь в объеме 3,3 млрд. долларов показатели сентября соответствуют прогнозу притока ПИИ в 2009 году в размере 4 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в сентябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 1,3 млрд. долл. Частично оно было профинансировано за счет специального распределения Международным валютным фондом Специальных прав заимствований на сумму 461 млн. долл.

За прошлый месяц текущий счет платежного баланса сформировался с профицитом в размере 0,097 млрд. долл., по сравнению с дефицитом в августе т.г. 0,083 млрд. долл., и в сентябре 2008 года – 1,083 млрд. долл.

По данным НБУ, отрицательное сальдо торговли товарами продолжало сокращаться и в сентябре составило 0,316 млрд. долл. (в августе – 0,675 млрд. долл.).

Дефицит финансового счета в сентябре уменьшился до 1,4 млрд. долл., по сравнению с 2,5 млрд. долл. в августе т.г. Это было обусловлено в первую очередь ростом поступлений прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и сокращением отрицательного сальдо по кредитам и облигациям при сохранении значительного прироста наличной валюты вне банковской системы.

Объемы чистого притока ПИИ в Украину в сентябре были одними из наибольших в текущем году – 0,835 млрд. долл. (за январь- сентябрь – 3,3 млрд. долл.).