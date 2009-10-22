Эксперты: половина страховых компаний могут лишиться лицензий

С 2010 года Госфинуслуг начнет тщательно проверять платежеспособность страховых компаний. Из-за несоответствия нормативам почти половина зарегистрированных страховщиков могут потерять право на осуществление деятельности, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, в соответствии с новым нормативом контроля фактической платежеспособности страховщиков (прописан в изменениях к лицензионным условиям осуществления страховой деятельности, которые вступили в силу в сентябре текущего года), стоимость чистых активов (сумма общих активов за исключением невещественных активов и обязательств) компаний, работающих на рынке два года и больше, по итогам второго и каждого последующего финансового года должна оставаться не ниже зарегистрированного уставного фонда. Если нетто-активы будут меньше «установки», компания обязана уменьшить уставный капитал, но не ниже минимальной планки, установленной ст. 30 Закона «О страховании». Для компаний страхования рисков такой минимум составляет 1 млн. евро, лайфовых - 1,5 млн. евро. В противном случае общество подлежит ликвидации. «Мы начнем контролировать соблюдение этого норматива уже во время проверок отчетности за 2009 год. По нашим подсчетам, в результате проверок лицензии могут потерять почти половина страховых компаний», - заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ.

Вполне вероятно, что вместе с компаниями, которые фактически не работают и используются в минимизаторских схемах, могут потерять лицензии и некоторые рыночные СК. По мнению старшего финансового аналитика рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Александра КАЛАШНИКОВА, среди них могут оказаться до 15 страховщиков, входящих в первую сотню.

Страховщики, пишет еженедельник, не отрицают, что активы компаний чаще всего «раздуты», а их стоимость, декларируемая в отчетности, может отличаться от реальной в десятки и сотни раз.

«По приблизительным данным, новому нормативу не будут соответствовать более 50% страховых компаний. На данный момент активы большинства СК - тех, которые не думали о качестве своих резервов в докризисное время и были нацелены исключительно на захват рынка, находятся в критическом состоянии. Данное нововведение уменьшит количество компаний, которые формируют активы исключительно для регистрации СК, после чего их выводят», - убежден генеральный директор СК QBE Украина Олег СОСНОВСКИЙ.

В то же время некоторые эксперты считают, что страховые компании еще успеют должным образом «откорректировать» свои активы.

«На рынке исторически сложилась ситуация, при которой страховщики долго учились «подгонять» чистые активы. Те компании, у которых есть на балансах недвижимость, - дооценивают ее. При этом стоимость таких объектов чаще всего совсем не отвечает рыночной, особенно если учесть влияние кризиса на уровень цен в этой области. Также работает несколько схем по ценным бумагам, которые дают возможность завышать их реальную стоимость», - пояснила главный бухгалтер СК «НАСТА» Елена КОВАЛЕВА.