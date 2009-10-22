Эксперты: Украине не стоит опасаться второй волны кризиса

В ближайшее время Украине не стоит опасаться второй волны финансового кризиса со стороны банковской системы.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Управляющий партнер компании PricewaterhouseCoopers Борис КРАСНЯНСКИЙ.

При этом он уточнил, что проявления кризиса могут быть разными: “Если под кризисом понимать волну банкротств, то это один вариант, если же девальвацию гривны, то мы и так живем в беспрерывном кризисе”.

Что касается возможных новых банкротств, то, по его словам, в Украине действительно существует серьезная проблема неплатежей по банковским кредитам. “Из общего объема кредитов, выданных в стране, около 25% на сегодняшний день – это нехорошие долги, при этом банковские резервы созданы всего на 12,5% от общего объема кредитов. То есть, еще 12,5% нужно будет признать как убытки банков. Но даже если такая сумма упадет в убытки банков, то это еще не вторая волна кризиса в Украине”, - сказал Б. КРАСНЯНСКИЙ.

Он подчеркнул, что не видит предпосылок для волны банкротств в связи с большим объемом проблемных кредитов. “Банки никогда не заинтересованы в банкротстве своих заемщиков. Посмотрите на реструктуризацию долгов наших крупных металлургических компаний за рубежом, речь идет о 3-х миллиардах долларов, 1 миллиарде с лишним. Подобная ситуация с реструктуризацией платежей по евробондам, которые имеют наши компании-девелоперы. Находясь практически в состоянии дефолта, они поездили, поговорили и реструктуризировали свои долги. Дело в том, что западные кредитодатели, как правило, готовы реструктурировать долги. Какой у них другой выход – объявить банкротом должника, вступить в собственность его активами в Украине. А что потом с ними делать, ведь они до конца не понимают той правовой среды, в которой им придется работать”, - подчеркнул эксперт и добавил: “Со стороны западных банков я не ожидаю большого давления на украинских должников, но украинские банки значительно лучше умеют получать свои долги от украинских же компаний. Но даже для них всегда предпочтительней получить назад свои деньги, а не объявить должника банкротом”.

В свою очередь, глава представительства BNP Paribas в Украине Доменик МЕНЮ в интервью УНИАН отметил, что ожидание второй волны кризиса в Украине, в первую очередь, объясняется политической нестабильностью. “Люди в Украине просто не знают, в каком направлении движется государство. У людей нет ответов на важные вопросы, а каждый политик только и говорит: сюда плохо, туда плохо. В конце концов, ожидание волны – это просто психология людей, которые не понимают куда они идут”, - констатировал Д.МЕНЮ, при этом подчеркнув: “Реальных причин для второй волны кризиса в Украине я не вижу. Конечно, ключевым вопросом остается состояние финансового сектора, и если бы вторая волна кризиса и пришла, то только оттуда. Потери финансового сектора продолжают расти, но так происходит во всем мире – это нормальный процесс, в условиях финансового кризиса. И это не станет причиной его обострения”.

Подытоживая, Д.МЕНЮ отметил отсутствие реальной помощи государства в решение проблем украинского финансового сектора.