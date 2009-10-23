Сбербанк РФ наращивает резервы

Сбербанк сократил чистую прибыль по РСБУ по итогам января-сентября 2009 года в 11,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 9,1 миллиарда рублей со 102,9 миллиарда рублей из-за значительных расходов на создание резервов на фоне снижения качества кредитного портфеля в период кризиса, свидетельствует сообщение крупнейшего российского банка, сообщает РИА Новости..

Прибыль банка до уплаты налогов уменьшилась в те же 11,3 раза - до 11,9 миллиарда рублей со 134,8 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

При этом расходы по созданию резервов на возможные потери возросли за девять месяцев в семь раз и достигли 282 миллиардов рублей, из которых 263 миллиарда рублей направлены на резервы по кредитам. Резервы создавались исключительно за счет доходов от операционной деятельности и не уменьшали капитал банка.

"Банк продолжает придерживаться консервативной политики в части покрытия кредитных рисков - объем созданных резервов на возможные потери по ссудам на 1 октября превышает объем просроченной ссудной задолженности в 2,4 раза", - отмечается в пресс-релизе.

Доходы и расходы

В сложных экономических условиях банк продолжает наращивать объем получаемых доходов и сокращать операционные расходы. По итогам девяти месяцев 2009 года доход от операционной деятельности до резервов увеличился на 33,1% и достиг 445 миллиардов рублей. Рост доходов в основном обеспечен чистым процентным доходом, который поднялся на 41,3% - до 334 миллиардов рублей.

Контроль над операционными расходами позволил банку сократить их объем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% - до 151 миллиарда рублей.

"Таких результатов банк добился, в основном, благодаря снижению расходов на персонал за счет оптимизации организационной структуры, а также удержанию низких темпов роста административно-хозяйственных расходов", - отмечает пресс-служба.

Отношение операционных расходов к доходам по итогам девяти месяцев 2009 года составило 34,0% против 47,3% годом ранее.

Кредиты

Активы банка за январь-сентябрь практически не изменились (плюс 0,01%), составив на 1 октября 6,723 триллиона рублей. Позитивное влияние на динамику активов оказал рост кредитования юридических лиц и увеличение портфеля ценных бумаг, негативное - снижение портфеля розничных кредитов.

Банк продолжал активно кредитовать реальный сектор экономики - за девять месяцев российским предприятиям было выдано кредитов на сумму около 3 триллионов рублей. Кредитный портфель юридических лиц с начала года увеличился на 9,4% - до 4,355 триллиона рублей.

Доля реструктурированных кредитов, по которым были внесены изменения в первоначальные существенные условия договора в благоприятную для заемщика сторону, в кредитном портфеле юрлиц на 1 октября составила 11,6%.

"В целях активного развития операций кредитования, начиная со второго квартала текущего года, банк последовательно продолжает снижать процентные ставки по кредитам во всех валютах", - отмечается в сообщении.

Низкий спрос населения на кредиты обусловил снижение портфеля розничных кредитов за девять месяцев на 6,9% - до 1,170 триллиона рублей.

"Тем не менее, наблюдается процесс стабилизации розничного кредитного портфеля банка: его объем снизился за третий квартал на незначительную величину - 0,3%, тогда как в первом квартале портфель снизился на 3,8% и во втором квартале на 2,9%. Отметим, что по итогам сентября в 10 из 17 территориальных банков Сбербанка России розничный кредитный портфель увеличился", - говорится в пресс-релизе.

Просрочка

Банк отмечает, что контроль принимаемых рисков позволяет ему поддерживать качество кредитного портфеля на приемлемом уровне. Однако удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов все же увеличился за месяц - на 0,1 процентного пункта - и на 1 октября составил 3,7%.

Ценные бумаги

Портфель ценных бумаг банка увеличился на 44,2% - до 707 миллиардов рублей, в основном за счет приобретения корпоративных облигаций российских эмитентов, что является одной из форм финансирования национальной экономики.

Объем вложений Сбербанка в корпоративные облигации увеличился за девять месяцев на 178 миллиардов рублей, в том числе за сентябрь - на 22 миллиарда рублей. Среди приобретенных в сентябре ценных бумаг - облигации "Газпрома", ТНК-ВР, "Транснефти", ЛУКОЙЛа, "Северстали", АК "АЛРОСА", АИЖК, ВТБ, АФК "Система", "Вымпелкома", ТГК-1, МОЭК и других российских эмитентов.

Активные приобретения корпоративных облигаций постепенно изменяют структуру портфеля ценных бумаг банка: доля корпоративных облигаций с начала года возросла с 17% до 37%, доля государственных ценных бумаг и субфедеральных облигаций сократилась с 80% до 61%.

Привлеченные средства

Банк придерживается консервативной ценовой политики в привлечении средств, контролируя стоимость привлекаемых ресурсов.

За девять месяцев этого года остаток привлеченных средств физических лиц увеличился на 293 миллиарда рублей - до 3,417 триллиона рублей.

"При этом полностью компенсирован отток средств юридических лиц, остаток которых сократился за этот же период на 121 миллиарда рублей - до 1,680 триллиона рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Собственные средства

Капитал Сбербанка снизился в сентябре на 0,2% и на 1 октября составил 1,335 триллиона рублей.

"Снижение капитала обусловлено выкупом Сбербанком части своих субординированных еврооблигаций", - пояснил банк отрицательную динамику капитала в прошлом месяце.

С начала 2009 года капитал банка увеличился на 15,4%.

Достаточность капитала на 1 октября 2009 года находилась на уровне 23% при установленной ЦБ минимальной планке в 10%.