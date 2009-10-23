Котировки иены упали по отношению к евро

Курс японской национальной валюты на торговой сессии в пятницу 23 октября рухнул по отношению к единой европейской до минимальной отметки за последние два месяца. Восстановление корпоративных прибылей и улучшение прогнозов в отношении перспектив мировой экономики усилили интерес инвесторов к рискованным активам, сообщает k2kapital.

Иена сегодня дешевеет по отношению к 13 из 16 наиболее торгуемых валют. Участники торгов с оптимизмом ожидают макроэкономических новостей из Германии и Соединенных Штатов. Прогнозы аналитиков достаточно позитивны, как ожидается, доверие германских предпринимателей в этом месяце возросло, а объем продаж на американском рынке недвижимости увеличился в сентябре.

На этом фоне евро растет со 137,24 иены/евро накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке до 137,77 иены/евро. Котировки денег страны "восходящего солнца" опускались до отметки 137,82 иены/евро, минимальной с 13 августа. К доллару иены дешевеет с 91,30 иены/доллар до 91,63 иены/доллар. Доллар к евро продолжает держаться вблизи уровней в $1,5033 за евро.

Между тем, весьма благоприятно складывается ситуация на торговых площадках для британского фунта, который растет по отношению к доллару до пятинедельного максимума. Эксперты полагают, что сегодня будет объявлено о том, что в минувшем квартале британская экономика впервые с марта прошлого года зафиксировала рост по отношению к предшествующему кварталу. Британские деньги подорожали с $1,6624 за фунт до $1,6648 за фунт после роста до $1,6678 за фунт, максимального значения с сентября.