Аргентина готова рассчитаться с долгами

Аргентина проведет реструктуризацию задолженности перед частными кредиторами, которая составляет 20 млрд долл плюс проценты в размере еще 9 млрд долл. Об этом сообщил в четверг журналистам министр экономики южноамериканской республики Амадо Буду, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

По его словам, глава государства Фернандес де Киршнер направит в понедельник на рассмотрение парламента законопроект, который позволит рассчитаться перед частными кредиторами, не согласившимися в 2005 г с предложенной реструктуризацией. Министр экономики подчеркнул, что и на этот раз Аргентина не собирается предлагать кредиторам более выгодные условия. По его мнению, они должны согласиться со списанием не менее чем 65 проц долга. Он сообщил, что реструктуризация будет осуществляться при посредничестве трех иностранных банков - Barclays, Citigroup и Deutsche Bank.

В декабре 2001 г в Аргентине разразился крупнейший в истории страны финансовый кризис, передает ИТАР-ТАСС. В результате был объявлен дефолт, который коснулся только частных иностранных кредиторов. Перед международными финансовыми организациями страна продолжала сохранять свои обязательства. В 2005 г Аргентина объявила о реструктуризации долга перед частными кредиторами, большинство из которых согласились получить 30 центов с каждого доллара, который им причитался. Однако четверть из них отвергли такие условия и начали судебные процессы в США и Европе против Аргентины.

Решение аргентинского правительства выплатить долги перед оставшимся частными кредиторами обусловлено стремлением улучшить репутацию страны в мире и привлечь новые инвестиции в экономику.

В январе 2006 г Аргентина полностью рассчиталась с Международным валютным фондом, выплатив 9,8 млрд долл. Буэнос-Айрес также намеревается погасить задолженность перед Парижским клубом, объединяющим 19 наиболее развитых стран мира, которая составляет 6,7 млрд долл. Но когда это произойдет, пока не известно.