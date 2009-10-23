Мировая экономика стоит на пороге мощной инфляции

Мировая экономика находится на пороге мощной инфляции. Правительствам ведущих западных стран приходится искать пути для снижения размеров огромных государственных долгов, накопившихся в результате реализации антикризисных программ по предотвращению депрессии экономики, сообщает k2kapital..

К такому выводу пришел американский банк Morgan Stanley в аналитическом докладе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В целом Morgan Stanley отмечает, что сложившаяся ситуация с государственным долгом сравнима с положением финансов во время затяжных войн.

Только она сейчас она даже хуже, так как на проблему задолженности наслаиваются трудности, вызванные старением населения в западных странах, а также сохранением значительного количества свободных производственных мощностей.

Банк отмечает, что результатом этого может стать невозможность выхода экономик этих государств в среднесрочной перспективе на быстрые темпы роста.