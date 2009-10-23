Мировая экономика стоит на пороге мощной инфляции
Считает Morgan Stanley
Мировая экономика находится на пороге мощной инфляции. Правительствам ведущих западных стран приходится искать пути для снижения размеров огромных государственных долгов, накопившихся в результате реализации антикризисных программ по предотвращению депрессии экономики, сообщает k2kapital..
К такому выводу пришел американский банк Morgan Stanley в аналитическом докладе, передает ПРАЙМ-ТАСС.
В целом Morgan Stanley отмечает, что сложившаяся ситуация с государственным долгом сравнима с положением финансов во время затяжных войн.
Только она сейчас она даже хуже, так как на проблему задолженности наслаиваются трудности, вызванные старением населения в западных странах, а также сохранением значительного количества свободных производственных мощностей.
Банк отмечает, что результатом этого может стать невозможность выхода экономик этих государств в среднесрочной перспективе на быстрые темпы роста.