Эксперт: Межбанк вошел в режим ожидания

Итоги торгов среды и четверга указывают на то, что украинский межбанковский рынок вошел в режим ожидания сигналов от миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что рынок ждет решения судьбы четвертого кредитного транша на сумму 4 млрд. долл. США. Экономист напомнил, что миссия МВФ должна завершить работу в Украине на этой неделе.

А.БЛИНОВ сказал, что после закрытия без изменений в среду, межбанковский валютный рынок в четверг завершил торги котировками 8,2075-8,2360 грн./долл. Это означает ревальвацию гривни к доллару всего лишь на 0,2%, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 октября т.г. в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Миссия МВФ планирует находиться в Киеве до 24 октября.

Международный валютный фонд в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл. 12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ. Третий транш составлял 3,3 млрд. дол. вместо запланированных 3,2 млрд. долл. Четвертый транш объемом 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.