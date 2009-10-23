Вкладчики «Укрпромбанка» перейдут в «Родовид Банк»

Национальный банк Украины одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк».

Об этом агентству УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

По его словам, соответствующее решение было приняло правлением Нацбанка на заседании 22 октября.

Кроме того, по словам С. КРУГЛИКА, также принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.