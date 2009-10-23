Томенко: принять госбюджет-2010 до конца года будет очень тяжело

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что до конца этого года будет очень тяжело принять государственный бюджет на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время брифинга.

«Я думаю, что будет сложно, практически невозможно принять бюджет», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, это подтвердило вчерашнее голосование по внесению изменений в бюджет этого года.

«Пока я не вижу у нас союзников, которые дали бы возможность нам принять системный и серьезный бюджет», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Верховная Рада не смогла принять ни одного решения по результатам представления проекта Государственного бюджета на 2010 год.