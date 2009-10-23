«Ощадбанк» может передать "Укргазбанку" половину кредитов «Нафтогаза»

Руководство «Ощадбанка» не видит преград для передачи половины кредитов НАК «Нафтогаз Украины» в «Укргазбанк» в случае утверждения соответствующего решения Национальным банком Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Ощадбанка» со ссылкой на председателя правления банка Анатолия ГУЛЕЯ.

«Я готов отдать часть активов и пассивов в «Укргазбанк», чтобы резко улучшить его финансовые показатели и дать ему возможность стать полноценным операционным банком для «Нафтогаза», - цитирует пресс-служба А.ГУЛЕЯ.

По его словам, «Ощадбанк» может передать портфель кредитов «Нафтогаза» в размере около 11 млрд. грн. и пассивов – в виде портфеля рефинансирования НБУ.

В тоже время, в пресс-службе НБУ, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Нацбанк возможность такой передачи портфеля кредитов НАК из «Ощадбанка» в Укргазбанк», сказали, что данный вопрос не комментируют.

Справка УНИАН. По данным рейтингового агентства Fitch, на 1 июля

2009 года 54% кредитного портфеля "Ощадбанка" были выданы «Нафтогазу», то есть около 22,4 млрд. грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября составили 60,721 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 43,648 млрд. грн., обязательства – 43,879 млрд. грн., уставный капитал банка - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,842 млрд. грн.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в январе-сентябре составила – 1,18 млрд. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в 754 млн. грн., в 2008 году – 306 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

ПАО АБ «Укргазбанк» (г.Киев) создано в 1993 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В первом полугодии т. г. убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

Убыток «Укргазбанка» за январь-сентябрь 2009 года составил 1,784 млрд. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.