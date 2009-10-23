В России ожидают повышения денежной массы

Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев ожидает по итогам 2009 года роста денежной массы на уровне 4-5%, сообщает РИА Новости..

По его словам, в настоящее время объем денежной массы на 3% ниже, чем в начале года. "Думаю, в следующем месяце мы преодолеем эти 3% и к концу года выйдем на положительную динамику - 4-5%", - сказал он на конференции Альфа-банка.