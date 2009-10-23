Великобритания разместила на финрынке облигации на 7 млрд. фунтов

Великобритания. Министерство финансов Великобритании успешно разместило на мировом финансовом рынке облигации на сумму 7 млрд. фунтов стерлингов ($11,6 млрд.) со сроком погашения через 50 лет - в январе 2060 года. Доходность - 4% годовых.

Это первое серьезное размещение государственных ценных бумаг Европы на мировом рынке. Несмотря на кризис, инвесторы все же верят в экономику Великобритании.