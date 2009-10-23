Чистая прибыль AT&T в 3 кв. снизилась только на 1,2%

США. Чистая прибыль AT&T в третьем квартале текущего года составила $3,19 млрд, что лишь на 1,2% меньше, чем аналогичный показатель годовой давности, зафиксированный на уровне $3,23 млрд.

Падение чистой прибыли в целом незначительное, показатель можно назвать успехом. Крупные компании очень сложно переживают кризис. В отличие от небольших им очень сложно быстро трансформироваться.