Чистая прибыль Credit Suisse Group AG в 3 кв. выросла на 87%
15:51, 23 октября 2009Финансы
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Швейцария. Чистая прибыль банка Credit Suisse Group AG в третьем квартале 2009 года составила 2,354 млрд швейцарских франков ($2,33 млрд), что на 87% выше, чем за аналогичный период 2008 года
Последние новости, поступающие об итогах работы крупных банковских структур, все больше наводят на мысль, что мировая банковская система кризис пережила.
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