Чистая прибыль Credit Suisse Group AG в 3 кв. выросла на 87%

Швейцария. Чистая прибыль банка Credit Suisse Group AG в третьем квартале 2009 года составила 2,354 млрд швейцарских франков ($2,33 млрд), что на 87% выше, чем за аналогичный период 2008 года

Последние новости, поступающие об итогах работы крупных банковских структур, все больше наводят на мысль, что мировая банковская система кризис пережила.