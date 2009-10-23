Чистая прибыль American Express в 3 кв. упала на 21%
16:12, 23 октября 2009Финансы
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США. Компания American Express отчиталась о снижении чистой прибыли в третьем квартале 2009 года на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Убытки компании вызваны как кризисом, так и отставанием от новых требований рынка. Спрос на карточки и чеки American Express падает и будет падать в результате появления новых Интернет-технологий.
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