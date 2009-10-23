Чистая прибыль American Express в 3 кв. упала на 21%

США. Компания American Express отчиталась о снижении чистой прибыли в третьем квартале 2009 года на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Убытки компании вызваны как кризисом, так и отставанием от новых требований рынка. Спрос на карточки и чеки American Express падает и будет падать в результате появления новых Интернет-технологий.