Чистая прибыль Сбербанка за 9 мес. сократилась в 11 раз

Россия. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2009 года составила 9,1 млрд рублей - примерно в 11 раз меньше, чем соответствующий показатель годовой давности (102,9 млрд рублей).

Во многом уменьшение чистой прибыли Сбербанка вызвано финансированием других проблемных российских банков. В данном случае недополученная прибыль - покрытие убытков российских банков.