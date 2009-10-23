Межбанк: доллар снова значительно подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1915/8,2210, к 12:00 цены упали до 8,1550/8,1755. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1545/8,1660 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 НБУ на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 12,2400.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2824/0,2835, к 12:00 цены снизились до 0,2815/0,2823. К закрытию цены установились на уровне - 0,2817/0,2824. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9600 (-0,1250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4995/1,5055. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,2985/12,3440, к 12:00 цены ушли вниз 12,2495/12,2835. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH сконцентрировались в диапазоне – 12,2625/12,2820.