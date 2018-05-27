Украина и кризис: вторая волна отменяется, но есть варианты…

За последний год слово “кризис” ужасно всем надоело, но его по-прежнему боятся и ждут от него новых сюрпризов, точнее говоря, ждут так называемой второй волны… Особенное распространение эта фобия получила в Украине, где на экономические проблемы «налегла» политическая нестабильность в преддверии президентских выборов. Многие эксперты прогнозировали наступление в нашей стране второй волны кризиса нынешней осенью. Но ноябрь не за горами, а мы наблюдаем лишь мелкую рябь на мутной поверхности обмелевшего финансового моря. Но если вторая волна, по мнению экспертов, как минимум, откладывается, то пессимистических прогнозов в отношении среднесрочных перспектив отечественной экономики хоть отбавляй. Ничего не поделаешь - если уж в корабле (читай - экономике) - дыра, то его будет тянуть на дно и безо всяких дополнительных волн. Уже в декабре 2008 года начали звучать заявления о том, что если такие страны, как Китай, выйдут из кризиса еще более сильными, чем были до него, то Украина не выдержит обострившейся в кризисных условиях конкуренции между странами и окажется отброшенной на обочину мировых экономических процессов. Хуже того, все шире начинает распространяться мнение о том, что даже не будь всемирного кризиса, к началу второго десятилетия нынешнего века экономический рост Украины, так или иначе, остановился бы. Речь идет о том, что наша экономика за последние 10 лет просто исчерпала потенциал роста и требует срочного апгрейда. Итак, имеем две новости – одну хорошую, другую не очень. Начнем с первой…

Обострение кризиса в Украине пока не ожидается…

В ближайшее время Украине не стоит опасаться второй волны финансового кризиса со стороны банковской системы. Такое мнение высказал управляющий партнер PricewaterhouseCoopers Борис Краснянский.

При этом он уточняет, что проявления кризиса могут быть разными: “Если под кризисом понимать волну банкротств, то это один вариант, если же девальвацию гривни, то мы и так живем в беспрерывном кризисе”.

Что касается первого варианта, то, по его словам, в Украине действительно существует серьезная проблема неплатежей по банковским кредитам. “Из общего объема кредитов, выданных в стране, около 25% на сегодня - нехорошие долги, при этом банковские резервы созданы всего на 12,5% общего объема кредитов. То есть, еще 12,5 % нужно будет признать как убытки банков. Но даже если такая сумма упадет в убытки банков, то это еще не вторая волна кризиса в Украине”, - считает Б.Краснянский.

Он отметил, что не видит предпосылок для волны банкротств в связи с большим объемом проблемных кредитов. “Банки никогда не заинтересованы в банкротстве своих заемщиков. Посмотрите на реструктуризацию долгов наших крупных металлургических компаний за рубежом. Речь идет о 3-х миллиардах долларов, 1 миллиарде с лишним. Подобная ситуация с реструктуризацией платежей по евробондам, которые имеют наши компании-девелоперы. Находясь практически в состоянии дефолта, они поездили, поговорили и реструктуризировали свои долги. Дело в том, что западные кредитодатели, как правило, готовы реструктуризировать долги. Какой у них другой выход – объявить банкротом должника, вступить в собственность его активами в Украине. А что потом с ними делать, ведь они до конца не понимают той правовой среды, в которой им придется работать”, - подчеркнул эксперт и добавил: “Со стороны западных банков я не ожидаю большого давления на украинских должников, но украинские банки значительно лучше умеют получать свои долги от украинских же компаний. Но даже для них всегда предпочтительней получить назад свои деньги, а не объявить должника банкротом”.

В свою очередь, глава представительства BNP Paribas в Украине Доменик Меню отметил, что ожидание второй волны кризиса в Украине, в первую очередь, объясняется политической нестабильностью. “Люди в Украине просто не знают, в каком направлении движется государство. У людей нет ответов на важные вопросы, а каждый политик только и говорит: сюда плохо, туда плохо. В конце концов, ожидание волны – это просто психология людей, которые не понимают, куда они идут”, - констатировал Д.Меню, при этом подчеркнув: “Реальных причин для второй волны кризиса в Украине я не вижу. Конечно, ключевым вопросом остается состояние финансового сектора, и если бы вторая волна кризиса и пришла, то только оттуда. Потери финансового сектора продолжают расти, но так происходит во всем мире – это нормальный процесс в условиях финансового кризиса. И это не станет причиной его обострения”.

Подытоживая, Д.Меню подчеркнул отсутствие реальной помощи государства в решении проблем украинского финансового сектора.

Не будь мирового кризиса, Украина столкнулась бы с собственным

Безусловно, заверения финансовых экспертов - позитив. Хотя кризис по-прежнему с нами, но если он перешел в фазу покоя, то это уже что-то. Но вот проблема, если раньше все было понятно – кризис закончится, закончится и падение, то теперь выясняются новые нюансы. Так, по мнению экспертов консалтинговой компании McKinsey & Company, основными проблемами, с которыми в ближайшее время столкнется и уже столкнулась украинская экономика, являются устаревшие производственные мощности в основных отраслях, сокращение трудовых ресурсов и уже упоминавшаяся межстрановая конкуренция. Об этом, в частности, идет речь в отчете компании, озаглавленном “Возобновление экономического роста Украины”, презентация которого состоялась 20 октября т.г. в Киеве.

Особенное беспокойство вызывает прогноз McKinsey & Company относительно значительного уменьшения числа трудоспособных украинцев. Так, по данным консалтинговой компании, если с 1998 года по 2007 год трудоспособное население Украины сократилось на 3%, то уже к 2020 оно сократится еще на 10% и составит всего 19 млн. человек. При этом заметно увеличится число пенсионеров, что приведет к серьезному дисбалансу между работающими и неработающими гражданами нашей страны.

Следующая проблема – устаревшие производственные мощности. По информации McKinsey & Company, коэффициент износа основных производственных мощностей в Украине составляет более 50%. Дальнейшее старение станков и агрегатов ведет к тому, что и без того ограниченные трудовые ресурсы будут постоянно отвлекаться на ремонт изношенного оборудования, а не заниматься непосредственно производством. Что касается страновой конкуренции, то общеизвестно, что еще до кризиса украинских металлургов, которых считали локомотивом отечественной экономики, начали вытеснять с их традиционных рынков китайцы. Так что экспорт Украины пострадал не только от спада потребления в условиях кризиса, но и от увеличения производственных мощностей в странах, которые ранее были импортерами украинской продукции, а теперь превратились в наших конкурентов. В то же время, выход на новые для Украины рынки ограничен усилением государственного протекционизма во всем мире. По прогнозам экспертов, данная тенденция сохранится и в обозримом будущем.

Конечно, говоря о вызовах, эксперты не забыли рассказать и о вариантах реагирования на них. В McKinsey & Company считают, что одной из первоочередных задач для Украины является повышение производительности труда, которая для среднего украинского рабочего составляет лишь 16% производительности труда рабочего в США. Даже от России мы отстаем по этому показателю почти вдвое. Здесь эксперты предлагают бизнесу и государству объединить усилия по улучшению профессиональных навыков кадров, занятых на производстве. В принципе, рецепты модернизации нашей экономики от McKinsey & Company нельзя назвать оригинальными – это уже многократно озвученный курс на развитие инновационных технологий и модернизацию уже существующих производств. При этом эксперты отмечают, что кране низкий уровень производительности труда в Украине и неэффективность устаревших технологий позволяют нам сделать резкий скачок в этом направлении буквально за считанные годы. По их мнению, чем ниже производительность труда, тем легче и с меньшими затратами ее можно увеличить в 2-3 раза, а дальнейший рост уже потребует значительных усилий.

Эксперты McKinsey & Company считают, что нашей экономике крайне необходимо найти новые точки роста, которые бы позволили стране продолжить экономическое возрождение. К таковым они относят развитие инфраструктуры страны с целью более полной реализации ее транзитного потенциала. При этом отмечается, что в Украине на 1 тыс. человек приходится лишь 4 км. автомобильных дорог, тогда как в России - 7 км, в Белоруссии – 10 км, а в Польше - 11 км. Такое положение дел приводит к тому, что Украина теряет доходы от транзита грузов через свою территорию, уступая по этому показателю своим соседям. Не менее перспективным, чем развитие инфраструктуры, в Украине может стать туристический бизнес, который напрямую зависит от количества и качества дорог.

Из промышленных направлений McKinsey & Company рекомендует развивать машиностроительную отрасль, отмечая при этом, что зарубежные инвесторы заинтересованы в развертывании в Украине собственных производств, с учетом невысокой стоимости украинской рабочей силы. Что касается традиционных для Украины отраслей, как горно-металлургический комплекс или химпром, то в них следует сосредоточить усилия по повышению добавленной стоимости производимой продукции. Другими словами, отказаться от производства полуфабрикатов и перейти к продукту более высокой степени передела.

Ну и, конечно, в McKinsey & Company не обошли вниманием так сказать институциональные проблемы. Аналитики считают серьезным препятствием для модернизации экономики бюрократические барьеры и несовершенство законодательства. По информации консалтинговой компании, в Украине для получения разрешения на строительство потребуется в среднем до 476 дней, тогда как в США все необходимые процедуры будут завершены через 40 дней, а в Казахстане - за 211 дней.

Многоточие в разговоре о точках роста

Все выше приведенные тезисы являются лишь очень кратким изложением отчета McKinsey & Company о проблемах и перспективах украинской экономики. Тем не менее, позволим себе дополнить их комментариями сторонних экспертов.

Как отметил президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, рассуждения о перспективных направлениях не дают нам понимания того, что же будет двигать нашу экономику на самом деле. “Наша проблема в том, что мы хотим восстановить экономику страны такой, какая она была до кризиса. При этом для восстановления нам понадобится 3-4 года, за это время другие страны уйдут далеко вперед”, - считает эксперт.

“Самое интересное в развитии экономики то, что оно непредсказуемо. Где будут точки роста? Не там, где мы видим их сейчас”, – убежден А.Пасхавер. Он заметил, что методика прогнозов в отношении направлений послекризисного развития, в основном, строится по принципу недооценки тех или иных отраслей экономики. “Там где недооценено – там и будет точка роста. В туризме – недооценено, транзитный потенциал Украины – недооценен, но проблема не в этом, а в том, куда пойдут деньги? Они могут пойти вовсе не туда, куда нам кажется сейчас, может появиться что-то совершенно новое”, - прогнозирует эксперт.

При этом А.Пасхавер напомнил, что ранее в Украине в качестве наиболее перспективных направлений развития рассматривались авиационная промышленность, космические технологии. “Но почему мы думали, что это самое эффективное, а не мебельная или кисломолочная промышленность. Только предприниматели, которые ищут варианты для вложения своих средств, смогут найти реальные точки роста. Конечно, для этого потребуется сочетание уникальных деловых качеств, и пока я таких людей в Украине не вижу”, - сказал Пасхавер.

Он убежден в том, что государство обязано сделать так, чтобы люди, которые хотят делать бизнес – могли его делать. “Государство должно идти за ними следом и постоянно спрашивать – что тебе нужно, я готово это сделать. Нужно заниматься обслуживанием тех людей, которые хотят работать”, - подчеркнул эксперт.

Доктор экономических наук, профессор, академик НАН Валерий Геец считает, что в отношении перспектив развития украинской экономики сегодня превалирует технократический подход. “Такой взгляд абсолютно правильный, если речь идет о бизнесе, но если мы говорим о развитии всей Украины, то она не живет по законам бизнеса. У страны существует масса дополнительных проблем – социальные, гуманитарные… И если подходить к вопросу развития страны в целом, то нужно решать все проблемы в комплексе”, - уточнил он.

В качестве примера он привел возможность реализации инфраструктурных проектов в Украине. “С точки зрения бизнеса, развитие инфраструктурных проектов через государственно-частное партнерство - прекрасная рекомендация. Но возьмем реалии нашей жизни – металлургические предприятия сокращают производство, сами металлурги живут на Востоке Украины, там у них есть жилье. Теперь мы начинаем строить дороги для того, чтобы увеличить грузопоток из Европы в Россию, эти дороги пройдут через центральные территории Украины. Для их строительства мы хотим привлечь людей, высвободившихся в связи с сокращением металлургического производства. Понятно, что, в первую очередь, нужно будет решать вопрос с жильем для этих людей, мы же не заставим металлурга или шахтера жить в палатке. В этом контексте возникает еще масса вопросов”, - убежден профессор Геец.

Он также считает спорным заявления о том, что дешевая рабочая сила является одним из факторов высокой инвестпривлекательности Украины. “С дешевой рабочей силой, которая по определению малоквалифицированная, мы никуда не придем. Только за последние 10 лет в Украине на 1,5 млн. человек увеличилось количество людей, занятых низкоквалифицированным трудом. С точки зрения будущего страны - это серьезнейшая проблема”, - отметил В.Геец.

Подытоживая, он еще раз подчеркнул, что к вопросам экономического развития страны нельзя подходить как к бизнес-проекту.

Как не попасть в «длинный отлив»

Пользуясь так сказать океанологическими терминами, вместо второй волны кризиса нам следует опасаться длинного отлива, который может оставить корабль отечественной экономики на мели. Как уже понятно из экспертных оценок, вопрос преодоления экономического спада оказался невероятно широким и не в нашей компетенции искать на него исчерпывающие ответы. Единственное, что не вызывает никаких сомнений, это необходимость абстрагироваться от сиюминутных политэкономических проблем, которыми занят украинский истеблишмент. Пора переходить к решению стратегических задач, если конечно еще не поздно. Для того, чтобы не превратиться во вспомогательную площадку для стран, ставших на путь инновационного развития, Украине нужно срочно что-то делать. Все политические силы, участвующие в избирательной компании, декларируют наличие у них долгосрочных стратегических проектов экономического развития. Конечно, подобные проекты, приуроченные к выборам, заявлялись и ранее. Но всегда после прихода к власти политики забывали о своих предвыборных программах, отдавая предпочтение тактическим мероприятиям, направленным на затыкание дыр в бюджете и достижение сиюминутной выгоды. Если раньше это сходило им с рук, то теперь ситуация меняется бесповоротно, а главное - очень быстро…

Петр Черных (УНИАН)