Результаты целевого аукциона НБУ 21 октября

Національний банк України 21 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 34 421 тис. долларів США наступним 69 банкам: АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві, АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" м.Донецьк, АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "ІМЕКСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "БАНК КІПРУ", ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "ЄБРФ", М. КИЇВ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "ФІНЕКСБАНК", М.КИЇВ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ" У м.КИЄВІ, ВАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", м.Севастополь, ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", Донецьк, ВАТ КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", М.ДОНЕЦЬК, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, КБ ТОВ "МІСТО БАНК", М.ОДЕСА, ПАТ "А-БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "МЕГАБАНК" в м.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ АКБ "Львів", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ, ТЗОВ КБ "ЗАХІДІНКОМБАНК", М.ЛУЦЬК, ТОВ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" м.Донецьк, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ, ТОВ УКБ "КАМБІО" у м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом - 8,0931 грн. за 1 долар.