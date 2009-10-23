Результаты целевого аукциона НБУ 23 октября

Національний банк України 23 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано: 397 тис. євро наступним 19 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "АРТЕМ-БАНК", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ОТП Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ТОВ КБ "УФС", ТОВ УКБ "КАМБІО" у м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні євро продавались за курсом 12.24 грн. за 1 євро.