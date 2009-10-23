Спрос на валюту в октябре снизился на 35%

Чистый спрос на валюту на наличном рынке Украины с начала октября уменьшился, по сравнению с соответствующим периодом сентября, на 35%, а курс гривни по операциям продажи доллара США укрепился на 1,19% - до 8,213 грн./долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

В сообщении указывается, что увеличение поступлений иностранной валюты в страну и ее предложения обусловило снижение валютных дефицитов в октябре как на межбанковском рынке, так и в сегменте наличных операций.

При этом НБУ отмечает, что курсовая динамика на межбанковском валютном рынке отмечалась повышенной волатильностью – средневзвешенный курс безналичной гривни к доллару США колебался в диапазоне от 8,30 до 8,02 грн./долл. США.

Также сообщается, что НБУ сглаживал резкие колебания рыночного курса более сдержанной динамикой официального курса гривни, который с начала октября укрепился к доллару США на 0,06%, до 8,005 грн./долл. США. К евро и российскому рублю официальный курс гривни снизился, соответственно, на 3,04% - до 12,008 грн./евро, и на 3,4 % - до 2,752 грн./10 рублей.

С начала октября Нацбанк уменьшил свое участие на валютном рынке и осуществлял валютные интервенции лишь в форме целевых валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютными кредитами. С начала месяца было проведено семь таких аукционов. Общий объем проданной на них валюты был на 30% меньше, чем в соответствующем периоде сентября - 144,8 млн. долл. (в эквиваленте) против 205,6 млн. долл. США.