Убыток «Родовид Банка» составил 2 млрд. грн.

«Родовид Банк» в январе-сентябре 2009 г. получил чистый убыток в размере 2 млрд. 112 млн. 585 тыс. грн. по сравнению с 72 млн. 367 тыс. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года.

Об этом сказано в отчете банка, размещенном на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка в январе-сентябре т.г. уменьшились на 31%, и на 1 октября составили 9 млрд. 98 млн. 81 тыс. грн., обязательства - на 36,7% - до 7 млрд. 507 млн. 710 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 15% - до 8 млрд. 572 млн. 734 тыс. грн., собственный капитал увеличился на 18,6% - до 1 млрд. 590 млн. 371 тыс.

Уставный капитал банка в январе-сентябре 2009 г. увеличился в 6,5 раз – до 2 млрд. 809 млн. 298 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Потом правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца - с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.