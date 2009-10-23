Кабмин утвердил план мер по борьбе с легализацией преступных доходов

Кабинет министров Украины на заседании 21 октября принял постановление «Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое было разработано Государственным комитетом финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) при участии более чем 50 государственных органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, план мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма содержит 6 разделов, которые состоят из 38 пунктов: 1) Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (9 пунктов); 2) Минимизация рисков использования финансовой системы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2 пункта); 3) Усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга (7 пунктов); 4) Повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов (15 пунктов); 5) Повышение квалификации специалистов (4 пункта); 6) Участие в международном сотрудничестве (1 пункт).

В Госфинмониторинге считают, что принятие данного постановления будет способствовать активизации развития и повышению эффективности деятельности национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что, в конечном результате, повысит имидж и международные рейтинги Украины.