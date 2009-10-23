НБУ разрешил «Укргазбанку» целевое кредитование экономики

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №618/БТ от 15 октября 2009 года разрешил «Укргазбанку» осуществлять целевое кредитование реального сектора экономики.

Об этом сказано в сообщении «Укргазбанка», переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что согласно данному постановлению, максимальный объем кредитования, разрешенного банку в 2009-2010 годах, составляет 1,5 млрд. грн. При этом в перечень компаний, которым будут предоставляться займы, входят: НАК «Нафтогаз Украины», ГК «Укргазвыбодування», ОАО «Мироновский хлебопродукт», Юго-Западная железная дорога, Приднепровская железная дорога, Одесская железная дорога, ОАО «Укртелеком».

«Значительное улучшение финансового состояния банка позволило нам обратиться в НБУ с просьбой разрешить проводить активные операции. Правление НБУ прислушалось к нашим аргументам. Для обеспечения финансовой поддержки реального сектора экономики и стабильности работы банка было принято решение разрешить нам осуществлять целевое кредитование. Для этого будут использованы средства, полученные от рекапитализации, – отметил председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ. – Сегодня, как никогда, компании нуждаются в кредитных средствах. Думаю, что в перспективе указанный лимит будет расширен и, кроме того, мы сможем начать кредитовать физических лиц».

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2008 году банк получил прибыль в размере 204 млн. грн.

В первом полугодии 2009 года убыток банка составил 76,419 млн. грн.

За январь-сентябрь 2009 года убыток «Укргазбанка» составил 1,784 млрд. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины является владельцем 81,5789% акций банка.