Банк «Киев» получил 1,6 млрд. грн. чистого убытка

Банк «Киев» в январе-сентябре 2009 г. получил чистый убыток в размере 1 млрд. 594 млн. 34 тыс. грн. по сравнению с 26 млн. 704 тыс. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года.

Об этом сказано в отчете банка, размещенном на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка в январе-сентябре т.г. увеличились на 8,4%, и на 1 октября составили 5 млрд. 299 млн. 965 тыс. грн., обязательства уменьшились на 36,3% - до 2 млрд. 738 млн. 760 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 1,8% - до 3 млрд. 876 млн. 167 тыс. грн., собственный капитал увеличился в 4 раза – до 2 млрд. 561 млн. 205 тыс. грн.

Уставный капитал в январе-сентябре т.г. увеличился в 16 раз, и на 1 октября составил 3 млрд. 567 млн. 544 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением от 9 февраля 2009 г. ввел временного администратора в АКБ “Киев”. Им был назначен Анатолий СТЕПАНЕНКО. В конце марта т.г. в банке «Киев» был назначен новый временный администратор – Виктор МИРОНЕНКО, вместо А.СТЕПАНЕНКО.

Кабинет министров Украины 10 июня т.г. принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков, в частности, банка «Киев». Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы рекапитализированных банков. Банк «Киев», в частности, получил в капитал 3,6 млрд. грн. При этом в капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%.

С 18 сентября из банка выведена временная администрация и отменен мораторий на удовлетворение требований кредиторов (постановление правления Нацбанка №554 от 15 сентября т.г.).