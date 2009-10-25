Эксперт: экспортерам теперь труднее не продавать валюту

У экспортеров теперь будет меньше возможностей воздерживаться от продажи иностранной валюты в течение периодов девальвации.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, валютный рынок в пятницу, 23 октября, отреагировал на новость о том, что Верховная Рада приняла закон, который, помимо прочего, обязывает экспортеров возвращать валютную выручку в течение 90 дней вместо нормы в 180 дней, действующей на сегодняшний день.

Тем не менее, отметил экономист, несмотря на рост в пятницу, за неделю гривня упала к доллару на 0,7%. А.БЛИНОВ напомнил, что межбанковский валютный рынок закрылся в пятницу котировками 8,1495-8,1610 грн./долл. То есть гривня в этот день укрепилась на 0,8% по отношению к доллару, сообщил он.