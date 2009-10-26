Экономическая и финансовая ситуация в Украине стабилизировалась

Экономическая и финансовая ситуация в Украине стабилизируется в результате политики, проводимой при поддержке программы Международного валютного фонда (МФВ). Такое сообщение распространила в воскресенье кредитная организация.

«Наша задача – ждать применения согласованного пакета политических мер от подписания до их введения», - говорится в сообщении. Среди них гарантии, что на законопроекты о заработной плате и пенсиях, принятые на этой неделе парламентом, которые входят в противоречие с программой властей, будет наложено вето.