НБУ: спрос на наличную валюту упал на 35%

Чистый спрос на валюту на наличном рынке Украины с начала октября уменьшился, по сравнению с соответствующим периодом сентября, на 35%, а курс гривни по операциям продажи доллара США укрепился на 1,19% - до 8,213 гривен за доллар США, сообщает Дело.

В сообщении, размещенном на официальном сайте Нацбанка, указывается, что увеличение поступлений иностранной валюты в страну и ее предложения обусловило снижение валютных дефицитов в октябре как на межбанковском рынке, так и в сегменте наличных операций.

При этом НБУ отмечает, что курсовая динамика на межбанковском валютном рынке отмечалась повышенной волатильностью – средневзвешенный курс безналичной гривни к доллару США колебался в диапазоне от 8,30 до 8,02 гривен за доллар США.

Также сообщается, что НБУ сглаживал резкие колебания рыночного курса более сдержанной динамикой официального курса гривни, который с начала октября укрепился к доллару США на 0,06%, до 8,005 грн./долл. США. К евро и российскому рублю официальный курс гривни снизился, соответственно, на 3,04% - до 12,008 гривен за евро, и на 3,4 % - до 2,752 гривен за 10 рублей.

С начала октября Нацбанк уменьшил свое участие на валютном рынке и осуществлял валютные интервенции лишь в форме целевых валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютными кредитами. С начала месяца было проведено семь таких аукционов. Общий объем проданной на них валюты был на 30% меньше, чем в соответствующем периоде сентября - 144,8 млн. долларов (в эквиваленте) против 205,6 млн. долларов США.

23 октября по состоянию на 16:00 средний курс продажи наличного доллара составил 8,25 гривен за доллар, средний курс покупки доллара – 8,15 гривен за доллар. Торги на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 8,19-8,22 гривен за доллар. Они проходили в диапазоне 8,17-8,20 гривен за доллар. Торги закрылись в диапазоне 8,16-8,17 гривен за доллар.

Новое укрепление украинской валюты связывают с сенсационным укреплением российского рубля. Также на ослабление курса доллара влияет новое заявление ФРС США о нежелании сворачивания антикризных мер, которые во многом обеспечиваются работой американского печатного станка.

Напомним, что в начале октября курс гривни рекордно укрепился. В течение двух недель, начиная с 2 октября, гривня укрепилась почти на 40 копеек. При этом укрепление гривни происходило синхронно с падением доллара во всем мире. Падение американской валюты началось на прошлой неделе после сенсационной публикации в газете Independent, в которой сообщалось о том, что страны-экспортеры нефти якобы планируют частично отказаться от расчетов в долларах.

При этом укрепление гривни объяснялось скорее ее острым дефицитом на межбанке, нежели улучшением макроэкомических показателей.