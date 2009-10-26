МВФ: Ситуация в Украине стабилизируется

Киев. 26 октября. УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) надеется, что закон о повышении минимальных зарплат и пенсий будет ветирован Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в заявлении МВФ, обнародованном на сайте организации.

«Миссия сейчас ждет подтверждения согласованного политического пакета от сторон, подписавших документ (Меморандум о сотрудничестве – УНИАН), Президента, премьер-министра, министра финансов, и главы Нацбанка, что закон о заработной плате и пенсии, принятый Верховной Радой на этой неделе, который противоречит программе сотрудничества, будет ветирован», - говорится в заявлении МВФ.

Миссия МВФ ожидает общей поддержки пакета антикризисных мер от Президента, правительства и Нацбанка.

В заявлении отмечается, что в результате выполнения Меморандума о сотрудничестве, экономическая и финансовая ситуация в Украине стабилизируется, и подчеркивается необходимость принять «корректирующие меры» с целью выполнениея условия програмы сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«За» проголосовало 254 с 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

При этом депутаты не поддержали ни одной поправки к данному законопроекту и приняли его в целом в редакции первого чтения.

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет Министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.