Уже 100 банков закрылись в США в этом году

Уже 100 банков прекратили существование в США в этом году из-за финансового кризиса. Об этом сообщила в пятницу Федеральная корпорация по страхованию вкладов /ФКСВ/. Для сравнения, в прошлом году обанкротилось 25 банков, а в 2007 г - всего 3, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Очередной жертвой кризиса стал расположенный в штате Флорида Partners Bank, передает ИТАР-ТАСС

Крах 100 банков уже обошелся ФКСВ в 25 млрд долл. В следующие четыре года издержки Корпорации из-за разорения финансовых учреждений могут достичь 100 млрд долл. В США государство гарантирует вкладчику полный возврат банковского вклада, который не превышает 250 тыс долл.

Согласно прогнозам, еще многие банки не переживут нынешний год в Америке. В составляемом ФКСВ списке "проблемных" финансовых учреждений на конец июня их числилось 416, что является наивысшим подобным показателем за последние 15 лет. Для некоторых единственным выходом станет слияние.

Причинами закрытия чаще всего становятся массовые невозвраты ипотечных и потребительских кредитов, в том числе из-за роста уровня безработицы, достигшего в сентябре 9,8 проц. Оказавшиеся без работы люди просто не в состоянии платить по кредитам.