Тимошенко: экономическая стабильность будет восстановлена

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что сделает все для восстановления стабильной экономической ситуации в Украине, возвращения сбережений гражданам и нормализации работы украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 24 октября во время IX съезда ВО «Батьківщина» по выдвижению ее кандидатом в президенты.

«2,5 миллиона людей, которые еще ожидают возвращения сбережений, обязательно их получат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что именно во времена ее премьерства состоялось возвращение сбережений граждан.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ей и ее команде трудно работать, поскольку сегодня весь мир «разрывает экономический кризис».

«Сегодня ни один политик не хочет быть на месте премьер-министра, поскольку ни одному политику не хочется сегодня отвечать за то, что происходит в мире и в Украине», - сказала она.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, она сегодня неспроста занимает должность главы правительства, поскольку в это трудное время не подведет Украину и не даст сломать ее финансовую систему. «Я не дам унизить людей, не дам разрушить наши стратегические программы по подготовке к Евро-2012 и открытию тех объектов, которые обеспечивают энергетическую независимость государства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что на сегодня для нее не имеют значения никакие рейтинги, а имеет значение только профессиональная и честная работа.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что после этих политических событий прекратится экономическое разрушение. «Мы вернем стабильность и силу нашей страны. Мы сможем восстановить разрушенные банки», - сказала она.