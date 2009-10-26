Курс доллара падает по отношению к евро и иене

Курс американского доллара демонстрирует негативную динамику по отношению к единой европейской валюте и японской иене на фоне роста азиатских рынков вследствие признаков восстановления мировой экономики, сообщает k2kapital.

Доллар в начале неделе падает по отношению к 12 из 16 наиболее торгуемых валют в преддверии публикации докладов о доверии потребителей в США и Франции, которое, как ожидается, выросло в минувшем месяце.

В частности, предполагается, что доверие потребителей во Франции выросло до минус 35 пунктов по сравнению с минус 36 пунктами в сентябре. Что касается США, то аналитики также ожидают рост потребдоверия до 53,5 пунктов против 53,1 пункта в сентябре.

Также не слишком удачно складывается ситуация для британского фунта стерлингов, который падает к евро на фоне ожиданий относительно того, что Банк Англии может продлить действие программы по выкупу активов.

Доллар торгуется на уровне $1,5039 за евро против $1,5008 за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 91,6 иены/$ против 92,06 иены/$ ранее. К евро курс японской валюты составляет 137,85 евро против 138,15 иены/евро в предыдущую торговую сессию.