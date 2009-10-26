Глобальная выручка Deloitte упала на 4,9%

Аудиторско-консалтинговая компания Deloitte Touche Tohmatsu заявила в понедельник, что глобальная выручка ее дочерних компаний упала в 2009-ом финансовом году на 4,9% до $26,1 млрд. на фоне общего снижения деловой активности в мире, сообщает k2kapital.

Deloitte, один из "большой четверки" аудиторских фирм,отмечает, что доходы были в основном неизменными в аудиторском и налоговом бизнесах, а доходы от консультативных услуг снизились на 6,1% в связи с падением рынка глобальных слияний и поглощений. Без учета валютных колебаний выручка компании выросла на 1%.

"В сложных экономических условиях нам удалось добиться высоких темпов роста во многих направлениях", - заявил главный исполнительный директор Deloitte Джим Квигли (Jim Quigley) в телефонном интервью, добавив, что он видит больше возможностей для повышения экономической активности в будущем. Квигли отметил большой спрос на услуги его компании в областях энергетики, ресурсов и медицины.

Deloitte расширила свой штат более чем на 40 тыс. человек в 2009-ом финансовом году, в результате чего общая его численность составляет примерно 169 тыс.