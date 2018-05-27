«Ситуация на рынке страхования будет оставаться тяжелой еще в течение года»…

О том, как повлиял кризис на украинский рынок страхования, о стратегических мерах по недопущению кризиса внутрь компаний, о формате сотрудничества СК с банками, тарифной политике и планах на будущее рассказала в интервью УНИАН президент - председатель правления ЗАО «СК «ПРОВИДНА» Ирина Сиренко (на фото).

- Ирина Григорьевна, какова сейчас ситуация на рынке страхования?

Рынок демонстрирует падение, по итогам 1 полугодия 2009 г. сбор премий на классическом страховом рынке сократился на 19%. Более того, мы прогнозируем, что положение дел будет оставаться довольно тяжелым еще в течение ближайшего года - до второго полугодия 2010, по итогам 2009 г. общее падение рынка составит 23-25%, а постепенное восстановление начнется после улучшения макроэкономической ситуации в стране - не ранее конца 2010 г. Поэтому можно сказать, что кризис на страховом рынке «в разгаре». Другое дело, что страховые компании, операторы рынка сумели сделать ситуацию управляемой, подкорректировать стратегии и пути развития. Думаю, что большинство компаний уже не совершат тех ошибок, которые имели место в начале кризиса - все понимают, как с ним бороться. Но проблема усугубляется еще и тем, что рынок не получает поддержки со стороны государства. В то же время, кризис обнажил очень большое количество «дыр» в страховом законодательстве, которые необходимо «залатать» и желательно начинать уже сегодня. Существует множество проблемных моментов, которые наиболее остро проявились именно в период финансового кризиса, когда не только обострилась конкурентная борьба на рынке между страховыми компаниями, но и возникли проблемы с платежеспособностью у некоторых СК, вследствие чего замедлились, а в некоторых случаях вообще приостановились выплаты страховых возмещений клиентам.

Кроме того, на рынке отмечается сокращение объемов платежей, которое, однако, не всегда означает ухудшение ситуации в компании. Сейчас лучше сжаться, сконсолидироваться внутри компании, а в определенный момент раскрутиться и рвануть вперед. Если мы говорим о классических страховщиках, то это компании, которые прекрасно понимают: демпинг - губителен, он может улучшить финансовую ситуацию только в краткосрочной перспективе. Значительные перекосы страхового портфеля по каким-либо видам страхования - тоже очевидная «дорога в никуда», необходимо грамотно управлять страховым портфелем, обеспечивая его баланс. Достаточно болезненным процессом для страховой компании может стать изменение ее стратегии развития в случае продажи или объединения с более мощным страховщиком. На сегодня среди акционеров лидирующих украинских страховщиков есть такие, которые всерьез подумывают, или уже идут по пути продажи акций.

Сейчас важной задачей остается формирование лояльности и доверия клиентов к компании, безусловное выполнение обязательств как перед клиентами, партнерами, так и перед собственными сотрудниками. Таким образом, кризис стал, так сказать, лакмусовой бумажкой, которая вскрыла ряд недоработанных вопросов, решив которые, мы получим более цивилизованный, «здоровый рынок».

- Насколько значительно с учетом кризиса сократится количество страховщиков в Украине? Возможно ли банкротство компаний из первой двадцатки?

Думаю, что банкротство крупных страховщиков в настоящее время невозможно. Если брать первую двадцатку, то ни одна компания не позволит себе уйти с рынка. Другое дело, повторюсь, что на фоне падения платежеспособности населения снижение объема сборов страховых платежей в условиях кризиса – вполне закономерный и прогнозируемый процесс. Сейчас на страховом рынке работает более 400 компаний. И каждая из этого числа, если работает в законодательном поле, имеет право на существование, главное, чтобы компании выполняли свои обязательства перед клиентами. На мой взгляд, следует ужесточить законодательные требования к страховым компаниям относительно регламентов их функционирования на рынке, в частности, касательно условий размещения страховых резервов, размеров уставного фонда, с целью создания более цивилизованного рынка. И если это произойдет, то, на страховом рынке останется намного меньше компаний. Частично этот процесс очищения страхового рынка от ненадежных, схемных, недобросовестных компаний уже запущен благодаря кризису как процесс естественного отбора в ходе эволюции. Выживает сильнейший - на страховом рынке должны работать финансово мощные, надежные, компании, которые будут предлагать наиболее качественные условия страхования, обеспечивать безупречный сервис и, безусловно, выполнять свои обязательства перед клиентами, партнерами, сотрудниками.

- Какие первоочередные меры предприняла компания, чтобы обеспечить стабильную работу, сохранить персонал?

Мы были готовы к сегодняшней ситуации. До 2008 года компания выполнила поставленные перед ней задачи - завершено построение региональной сети из более 430 офисов по всей Украине, формирование агентского корпуса, внедрение учетной, бухгалтерской, финансовой, кадровой автоматизированных систем, системы унифицированных коммуникаций, централизованной системы управления. В этом году мы работаем, корректируя свои шаги в зависимости от ситуации, которая складывается как на страховом рынке, так и в государстве в целом, не меняя при этом стратегические цели. Финансовый кризис для нас – новые возможности для развития компании. Одним из основных антикризисных инструментов стало грамотное планирование работы компании, которое мы проводили, исходя из оценки развития экономики в целом, отдельных отраслей и прогноза их развития в 2009 г. Кроме того, в своих действиях мы руководствуемся единственным принципом - принципом эффективности: всегда, независимо от ситуации на рынке, отслеживаем эффективность каждого региона, каждого офиса и каждого сотрудника. В 2009 году нашим приоритетом по-прежнему является безусловное выполнение обязательств перед клиентами, партнерами, сотрудниками и страховыми агентами.

В условиях кризиса и замедления роста рынка важным является оптимизация расходов, повышение эффективности работы компании, переориентация на наиболее перспективные сегменты рынка и удержание существующих клиентов. Мы продолжаем контролировать соблюдение стандартов обслуживания клиентов при продаже, урегулировании страховых событий, анализировать продуктивность работы каждого продавца.

- Изменилась ли кадровая политика в компании в условиях кризиса?

В настоящее время у нас функционирует то количество офисов, которое было запланировано стратегией развития, и в них работает то количество людей, которое необходимо для выполнения поставленных задач. И дело не в кризисе. Как я уже отмечала, мы с первого дня установили нормативы производительности для каждого сотрудника, ежемесячно отслеживаем выполнение плановых показателей. Постоянная ротация кадров никак не связана с финансовым кризисом. Количество сотрудников компании диктуется не внешними обстоятельствами на рынке, а исключительно объемами работы. Когда объем работы уменьшается, соответственно, необходимо уменьшить количество людей; если увидим, что рынок меняется, будем подстраиваться под эти изменения. Кроме того, с весны мы проводим рекрутинговую кампанию - продолжаем приглашать на работу эффективных продавцов.

- Какой тарифной политики придерживается компания в период кризиса?

С осени 2008 года были повышены тарифы по тем страховым продуктам, которые подвержены влиянию курсовых колебаний и изменению цен, например, медицинское страхование, автострахование. Тарифы по медстрахованию в основном зависят от цен на лекарственные препараты и медицинские услуги. Если медучреждения поднимали цены на обслуживание, повышалась стоимость медпрепаратов, то, соответственно, мы вынуждены были поднимать тарифы. По автострахованию тарифы как в нашей компании, так и в целом по рынку были значительно подняты в связи с увеличением стоимости услуг СТО. Взвешенная тарифная политика позволяет нам иметь сбалансированный страховой портфель, формировать страховые резервы и выполнять обязательства перед клиентами без задержек и в полном объеме.

- Как за год изменилась структура страхового портфеля компании?

Мы придерживаемся грамотной тарифной политики по формированию страхового портфеля, следствием чего является сохранение общих пропорций на стабильном уровне. Но, естественно, под влиянием определенных факторов в структуре портфеля происходят изменения. Два основных момента – уровень платежеспособности клиента и цена страхового продукта. В условиях кризиса люди могут купить только то, что могут себе позволить – самое необходимое. Проще говоря, повышение тарифов по определенным видам страхования приводит к снижению их доли в портфеле и, соответственно, наоборот.

Кроме того, значительное влияние оказывает ситуация с банковским страхованием. До текущего года основным двигателем развития розничного страхового рынка был банковский канал продаж, и объем продаж страховых продуктов через банковский сектор был достаточно высоким. От 60% до 70% рыночного портфеля было сформировано за счет банкострахования, а с прекращением кредитования населения со стороны банков объемы банкострахования в целом по рынку практически сошли на нет. На нас ситуация с банкострахованием практически не повлияла, так как мы не делали акцент на данном направлении и очень тщательно подбирали партнеров. По итогам прошлого года в нашем портфеле банкострахование занимало всего 13%. В этом году мы еще больше ограничили сотрудничество с банками, продолжаем работать только с теми, в надежности которых уверены.

- Изменились ли в период кризиса приоритеты клиентов при выборе страховой компании, на что сейчас они обращают внимание?

Приоритеты не изменились. К сожалению, при выборе страховой компании клиенты, прежде всего, руководствуются ценой продукта, а в кризис тем более. Но мы по-прежнему разъясняем страхователю, что необходимо обращать внимание не столько на стоимость страхового продукта, сколько на качество услуг, надежность компании, т.е. выплатит ли она в случае наступления страхового события возмещение. Сейчас на рынке многие компании демпингуют для того, чтобы поддержать себя за счет новых поступлений и выжить. Это приводит к тому, что ценовая политика в целом по рынку очень разнится. Необоснованно низкие тарифы некоторых СК могут свидетельствовать о их ненадежном финансовом положении и, соответственно, вероятность получить от таких СК страховое возмещения очень низкая.

Кроме того, мы всегда подчеркиваем, что качественная услуга не может быть дешевой, т.е. цена всегда должна соответствовать качеству предоставляемых страховых услуг.

- С какими показателями компания рассчитывает завершить текущий год?

За первое полугодие мы продемонстрировали 29% роста, по сравнению с первым полугодием 2008 года. Сложно спрогнозировать результаты 4-го квартала ввиду непредсказуемости общей политической и экономической ситуации в стране, которая оказывает непосредственное влияние на страховой рынок. Но, в любом случае, мы планируем закончить год с 18-20% динамикой роста премий, по сравнению с результатами прошлого года.

В условиях кризиса, падения страхового рынка демонстрация больших показателей по сборам страховых премий не является для нас приоритетом. Главное, чтобы мы не потеряли клиентский портфель, лояльность клиентов, свою репутацию. В любом случае для нас остается основным безусловное выполнение обязательств перед клиентами, партнерами, страховыми агентами, сотрудниками, потому что мы понимаем - кризис пройдет, а доверие клиентов останется только к той страховой компании, которая в условиях кризиса выполняла все взятые на себя обязательства.

- Как изменилась политика акционеров в части инвестирования в компанию, ожидается ли увеличение уставного капитала?

Уставный капитал мы увеличили в конце прошлого года для того, чтобы иметь хорошую финансовую «подушку» в период кризиса, сейчас нам этого достаточно, и увеличивать его в ближайшее время мы не планируем. Мы имеем достаточный запас платежеспособности для того, чтобы уверенно себя чувствовать ближайший год.

На протяжении 2-х лет мы инвестировали в два инвестиционных проекта, рассчитанных на 3 года (2007-2009 гг.). Первый касался построения региональной сети, другой – внедрения новейших IT-решений. Средства вложены, системы работают. На все остальное компания зарабатывает самостоятельно. Мы будем корректировать свои дальнейшие действия с учетом влияния внешних факторов.

- Обращаются ли сегодня к СК «ПРОВИДНА» страховщики с предложениями купить их?

Да, такие предложения поступают, и это происходило всегда. С 2006 года у нас на рассмотрении постоянно есть проекты относительно покупки страховых компаний. До сегодняшнего момента мы пока не принимали положительного решения.

Что подразумевается под покупкой страховой компании? Покупается бренд, лицензии, сеть офисов, персонал. Бренд «ПРОВИДНА» уже известен и узнаваем, у нас разветвленная сеть офисов по всей Украине, и я думаю, мы в состоянии пригласить себе на работу персонал, который хочет у нас работать, для этого нет необходимости покупать страховую компанию. Если говорить о покупке клиентской базы, я полагаю, что и персонал, и клиенты приходят туда, где им лучше. Если «ПРОВИДНА» сможет стать для клиентов лучшей страховой компанией, а для сотрудников - лучшим работодателем на страховом рынке, то нет смысла что-то покупать. Также есть компании, которые сегодня понимают, что не могут нести ответственность по всем рискам, поэтому перестраховывают определенные риски и передают нам портфели по определенному виду страхования. Этот процесс происходит постоянно.

Если говорить о покупке страховых портфелей у тех компаний, которые уходят с рынка, то у нас есть несколько таких предложений. И, конечно, они касаются только тех компаний, акционеры которых после анализа ситуации поняли, что развивать компанию без дополнительного финансирования они не могут, и вовремя приняли решение о снижении затрат и уменьшении объемов – у них больше шансов передать страховой портфель в компанию, которая сможет выполнять обязательства перед клиентами.

- В свое время компания рассматривала возможность выхода на рынок страхования жизни, поменялись ли планы?

Мы действительно планировали открыть такую компанию еще в прошлом году. У нас на рассмотрении было много предложений по покупке работающих компаний или о регистрации нового юрлица. Предполагая наступление финансового кризиса, осенью мы притормозили этот процесс, но не отказались от него. Компания по страхованию жизни у нас будет обязательно, мы просто следим за ситуацией на рынке лайф-страхования, анализируем в какой период времени этот проект лучше запустить. Не хотелось бы запускать компанию по страхованию жизни, которая на первых порах будет выживать за счет инвестирования, так как в настоящее время новым лайфовым компаниям сложно набрать обороты, заявить о себе как о мощном игроке. В принципе, у нас уже есть очень выгодные предложения, касающиеся покупки юрлица с портфелем, клиентской базой, толковым ТОП-менеджментом. В тот момент, когда мы сочтем, что пришло время, мы обязательно запустим компанию по страхованию жизни, возможно, уже в следующем году.

Беседу вел Алексей Савченко (УНИАН)