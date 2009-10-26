Эксперт: Доходность депозитов физлиц будет снижаться

В дальнейшем на банковском рынке депозитов физических лиц ожидается постепенное снижение доходности вкладов, в особенности в иностранной валюте, хотя реальная динамика процентных ставок будет зависеть от ряда экономических и политических факторов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, на прошлой неделе банки не меняли своих условий по депозитным вкладам, так как ситуация на рынке сохранялась стабильной. Во многих банках наблюдался прирост депозитного портфеля физических лиц, то есть доверие вкладчиков понемногу восстанавливается. Этому способствуют, в частности, выплаты компенсаций вкладчикам ликвидированных банков, которые вовремя и без задержек производят коммерческие банки, определенные Фондом гарантирования вкладов.

По информации Н.СИНЯВСКОЙ, на прошлой неделе на рынке депозитов физлиц изменений процентных ставок по срочным вкладам не произошло. По депозитам в гривне ставки составляли: сроком на 1 месяц – от 15,5% до 20% годовых, на 3 месяца – от 17,5% до 21%, на 6 месяцев – от 16,5% до 21,5%, на 1 год и более – от 15,5% до 22,5% годовых.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 19 по 23 октября т.г. пределы процентных ставок по вкладам в иностранной валюте также остались на уровне предыдущей недели: в долларах США со сроком размещения 1 месяц – от 6,5% до 11,5% годовых, на 3 месяца – 8-12,75% годовых, на 6 месяцев – 8,5-13,5% годовых, на 12 месяцев – 9,5-13,75% годовых. Для желающих разместить вклад в евровалюте предложения следующие: вклад на 1 месяц можно разместить под 4-11,5% годовых, на 3 месяца – 4,5-12,25% годовых, на 6 месяцев – 4,75-12,5% годовых, на 12 месяцев – 6-13% годовых.

Эксперт также отметила, что не менялись условия и по универсальным вкладам, то есть с возможностью досрочного снятия средств без перерасчета процентов. Предложения банков по данному виду депозитов существенно разнятся между собой. Так, гривню с возможностью свободного доступа к счету можно разместить как под 8%, так и под 14,5% годовых, доллар США – в пределах 2,75-10% годовых, евро – в пределах 2,25-10% годовых.