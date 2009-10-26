Эксперт: Для банков актуальна оценка финсостояния клиентов

Возобновление кредитования делает актуальными вопросы оценки финансового состояния клиентов банков – эксперт

Постепенное возобновление кредитования делает актуальными для банков вопросы оценки финансового состояния и платежеспособности клиентов в нынешней экономической ситуации.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, разрабатывая новые продукты, банки берут во внимание свои просчеты и упущения в период активного кредитования населения, внедряют более эффективные программы риск-менеджмента для того, чтобы не допускать роста проблемной задолженности в будущем.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на рынке кредитования физических лиц в период с 19 по 23 октября ситуация, как и прежде, без особых изменений. Она отметила, что банки по-прежнему предпочитают предоставлять кредиты в национальной валюте по наименее популярным продуктам: в основном на приобретение автотранспорта или на потребительские цели.

По информации эксперта, на сегодняшний день условия по кредитам на потребительские цели таковы: валюта – гривня, сумма кредита – до 10 тыс. грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62% годовых. По автокредитам: срок – от 2 до 7 лет, процентная ставка – от 20,49% до 30% годовых, авансовый взнос – не менее 30% от стоимости автомобиля.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что ипотечные кредиты сейчас предлагаются небольшим количеством банков в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка – 23,95-30% годовых, либо под первичную недвижимость в совместных проектах с застройщиками на срок от 1 до 10 лет, реальная процентная ставка – 22,7-32,1% годовых.

По словам эксперта, программы банков, связанные с предоставлением ипотечных кредитов, немногочисленны, поскольку у банков нехватка долгосрочных ресурсов, а также из-за неопределенности, связанной с вопросами залогового имущества. Так, по решению Министерства юстиции, нотариусы теперь могут совершать исполнительную надпись на ипотечном договоре только по окончании срока кредита, отметила Н.СИНЯВСКАЯ.

«Данное решение противоречит Закону об ипотеке, но в случае выполнения требования нотариусами это сыграет на руку недобросовестным заемщикам, приведет к неконтролируемому росту простроченной задолженности по ипотечным кредитам и, в конечном счете, вынудит банки заморозить ипотечные программы», – считает эксперт.