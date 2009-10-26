Белоруссия получила очередной транш МВФ

Белоруссия получила очередной транш кредита Международного валютного фонда в размере 699,5 миллионов долларов, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Национального банка Белоруссии, сообщает РИА Новости.

В результате общая сумма предоставленных Белоруссии средств по программе "стэнд-бай" составляет около 2,2 миллиарда долларов из запланированных 3,6 миллиарда долларов.

Это стало возможным после завершения второго обзора по выполнению Белоруссией экономической программы, поддерживаемой ресурсами договоренности о кредите "стэнд-бай" (СБА). Исполнительный совет МВФ 22 октября принял решение о выделении третьего транша в размере 699,5 миллионов долларов.

Первый транш кредита МВФ в размере 800 миллионов долларов Белоруссия получила в январе текущего года. Второй транш поступил в полном объеме в 680 миллионов долларов в июле.

Изначально Совет директоров МВФ утвердил в январе текущего года предоставление кредита по программе "стенд-бай" в размере 2,5 миллиардов долларов. Впоследствии сумма финансовой поддержки по этой договоренности была увеличена до 3,63 миллиарда долларов.

Согласованная с правительством Белоруссии программа реформ МВФ предусматривает либерализацию экономики, в частности, ценообразования, новый режим курсообразования (переход на привязку нацвалюты к корзине валют после предварительной одномоментной девальвации на 20%) и жесткое сдерживание внутреннего спроса, в том числе через ограничение бюджетных расходов, включая минимизацию господдержки банков и снижение темпов роста зарплаты в непроизводственной сфере.