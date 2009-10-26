ВВП Южной Кореи за 9 мес. вырос на 0,6%

Южная Корея. ВВП страны вырос на 2,9% в период с июля по сентябрь 2009 года, по сравнению со вторым кварталом текущего года. В целом за период январь-сентябрь 2009 года рост ВВП составил 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Азиатские страны, в целом, быстро справились с проблемами, которые на них свалились под влиянием мирового кризиса. И хотя темпы роста ВВП в этих странах не равномерные, но сама тенденция вызывает уважение.