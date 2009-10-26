ВВП Великобритании в 3 кв. упал на 0,4%

Великобритания. По итогам третьего квартала 2009 года ВВП страны упал на 0,4%, по сравнению с предыдущим кварталом текущего года. Снижение ВВП Великобритании относительно третьего квартала 2008 года составило 5,2%, тогда как аналитики прогнозировали падение на 4,6%.

Несмотря на все старания, экономика Великобритании не способна выбраться из рецессии. Во многом сказывается слабость экономической модели страны. Времена великих колоний завершились, но английский бизнес явно не хочет их забывать и поэтому постоянно создает себе проблемы.