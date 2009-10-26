Убыток "УкрСиббанка" составил более одного миллиарда гривень

АКИБ «УкрСиббанк» в январе-сентябре 2009 года получил убыток в 1,133 млрд. грн. по сравнению с 364,553 млн. грн. прибыли годом ранее.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

За январь-сентябрь т.г. активы банка уменьшились на 13% и на 1 октября составили 48,454 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 46,814 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 43,437 млрд. грн. За указанный период собственный капитал банка увеличился на 3% - до 5,017 млрд. грн., уставный капитал - на 32% - до 5,28 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

В первом полугодии т.г. банк получил убыток в 830,665 млн. грн.

В середине июля т.г. BNP Paribas (Франция) сконцентрировал 81,42% акций "УкрСиббанка", доля «Украинской металлургической компании» уменьшилась до 14,98%.