«Банк Ренессанс Капитал» сократил прибыль в 13 раз

«Банк Ренессанс Капитал» (Киев) по итогам января-сентября т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократил прибыль более чем в 13 раз – до 0,042 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка в январе-сентябре т.г. уменьшились на 51%, и на 1 октября составили 1,158 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 68% - до 417 млн. грн., обязательства – на 58% - до 947 млн. грн. Уставный капитал банка за указанный период увеличился на 40% - до 201,4 млн. грн., собственный капитал - на 38% - до 211,049 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО "Банк Ренессанс Капитал" начало коммерческую деятельность на украинском рынке в середине 2006 года.

Прибыль банка по итогам первого полугодия 2009 года составила 13,553 млн. грн.

100% акций "Банк Ренессанс Капитал" владеет компания "RCF Europe B.V." (Нидерланды), входящая в российскую группу "Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование".