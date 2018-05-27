Что день грядущий и доллар нам готовят…

Валютный рынок продолжает оставаться главным нарушителем покоя рядового украинца. Смущает не только «обычная» девальвация национальной валюты, но и ее укрепление, что происходит с начала октября. Время от времени курс то падает практически до 8 грн./долл., то поднимается до 8,2 грн./долл. В целом можно сказать, что сформировался «валютный коридор» - 8-8,2 грн. за доллар. При этом и среднедневные объемы торгов валютой, за исключением 6 октября, когда скупался «зеленый» для оплаты природного газа, были на уровне 200-300 млн. долл. При этом на долю операций с долларом приходилось до 80% ежедневного оборота.

Что укрепило гривню...

Нынешний валютный рынок демонстрирует завидное равновесие, что свидетельствует о стабилизации ситуации. И в этом нет никакого чуда. Жаль, что это равновесие достигалось так долго. Во многом на положение дел повлиял ряд факторов.

Во-первых, начала эффективно работать взаимосвязь «ОВГЗ - валютный рынок». В середине 90-х фактически во многом благодаря этой связке удалось стабилизовать безумный рост курса доллара по отношению к купоно-карбованцам и создать условия для ввода гривни как денежной единицы. После этого роль облигаций внутреннего госзайма как инструмента монетарной политики была несколько утеряна и уже никто не ожидал, что когда-либо в Украине государственные ценные бумаги обретут силу. Но стоило только Минфину начать размещать ОВГЗ по рыночной стоимости, как их «вес» существенно вырос. Теперь банки получили реальную альтернативу валютным доходам. Как результат - около 3 млрд. грн. перекочевали с валютного рынка на рынок государственных ценных бумаг. Кроме того, НБУ провел очень грамотную политику по продаже депозитных сертификатов. В итоге - с рынка удалось изъять часть «лишней гривни», а остатки на корсчетах коммерческих банков сократились с 20 до 14 млдр. грн.

Во-вторых, после того, как «Нафтогаз» реструктуризировал долг по еврооблигациям, у отечественных структур не осталось больше крупных задолженностей перед нерезидентами. Из всех более-менее существенных корпоративных внешних долгов можно выделить еврооблигации банка «Форум» на сумму 100 млн. долл., которые он должен погасить в конце текущего месяца. Но кажется, с помощью своего собственника «Коммерцбанка» банк сможет с этой задачей справиться без проблем. Остаются еще непогашенные краткосрочные кредиты нерезидентов, но уже в сентябре по этим операциям наблюдалось положительное сальдо в 460 млн. долл., в отличие от предыдущих месяцев, когда оно было отрицательное. По сравнению с октябрем 2008 года, на рынке не отслеживается массовый спрос на валюту для расчетов с нерезидентами. Скорее наоборот, вбрасываются первые инвестиции в отечественные структуры.

В-третьих, и это можно назвать самым главным фактором - даже с учетом закупки природного газа в России по высоким ценам сальдо внешнеэкономических операций фактически сбалансировано. По итогам сентября 2009 года положительное сальдо внешнеэкономических операций составило 97 млн. долл. Во многом это было достигнуто за счет увеличения объема продаж на экспорт продуктов питания и частичного восстановления экспорта металла. И хотя спрос на валюту для оплаты импортных контрактов растет, в то же время наращиваются и экспортные поставки. В результате, приток валюты фактически сбалансируется спросом на нее.

Все это способствовало тому, что НБУ смог отказаться от прямых мощных интервенций на межбанковском рынке, оставив за собой только операции по продаже валюты на льготных аукционах для погашения кредитов заемщиками. В результате - количество участников валютного рынка, которые готовы продавать валюту, а не только покупать, увеличилось.

Укрепление гривни изменило ситуацию и на рынке наличной валюты. По информации НБУ, в октябре спрос на наличную валюту упал на 35%, по сравнению с сентябрем. В отдельные дни валютные курсы так быстро менялись, что это вызывало небольшой ажиотаж среди желающих продать валюту. Население, наученное кризисом, прекрасно понимает, что валюта – не панацея. Оно боится остаться с ней на руках в часы падения курса. Поэтому, когда отдельные оптовики установили цену покупки доллара 7,9 грн., поползли слухи о том, что существует опасность массового сброса валюты населением, что не менее разрушительно, чем скупка «зеленого». И такие прогнозы имеют основания. Ведь только за период 2008-2009 годов население скупило около 15 млрд. долларов.

Доллар "в тумане"...

Если со сложившейся ситуацией на валютном рынке все понятно, то перспективы курса выглядят очень туманно. С точки зрения экономических показателей можно без особых проблем спрогнозировать, что курс доллара в ноябре несколько подрастет - до уровня 8,2-8,3 грн., а уже ближе к концу года упадет до уровня 8 грн. На это «намекают» не только экономические результаты работы валютного рынка, но и бизнеса, который все больше и больше оживает и «выходит из доллара». Но, к сожалению, на наш валютный рынок очень сильно влияют субъективные факторы, которые могут радикально изменить расстановку сил, и курс побежит к рубежу 9 грн./долл. и дальше.

Таким субъективным фактором является, прежде всего, рост заработной платы и пенсий, согласно закону о повышении соцстандартов, который приняла Рада. Если документ не ветирует Президент и «минималка» таки повысится, а для этого потребуется, как минимум, 8-9 млрд грн. уже в декабре текущего года, то будет наблюдаться избыток гривни при относительно стабильном притоке валюты. Большая вероятность того, что основная часть этой нацвалюты устремится на рынок и будет давить на спрос.

Верховная Рада 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет Министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

И еще один момент. Неясной остается судьба денег, необходимых для строительства объектов к Евро-2012. Согласно изменениям в закон о госбюджете на 2009 год и ряд других законов, в частности о финансировании Национальным банком мероприятий по подготовке Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу, на эти цели НБУ необходимо выделить 9,8 млдр грн. Хочется надеяться, что эмиссия будет носить плавный характер, и резко деньги на рынок выброшены не будут. Иначе приток «пустых денег» убьет валютное равновесие.

21 августа Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторых других законов Украины”. Законом устанавливается, что Национальный банк в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн. В Конституционный Суд поступило представление Президента относительно конституционности ряда положений некоторых норм этих законов.

Не понятно, как будет финансироваться «разморозка» депозитных вкладов в проблемных банках, прежде всего в Укрпромбанке. Уже сейчас поднимается вопрос о необходимости для этих операций около 5,5 млрд.грн. Скорее всего, если вкладчики Укрпромбанка будут иметь возможность получить свои деньги по депозитам, они поспешат их забрать, что может повлиять на рынок наличной валюты. Слишком долго население ждало возврата своих средств и вряд ли согласится доверить их снова банку.

Так или иначе, но все эти проблемы субъективного характера можно сбалансировать с помощью другого фактора - четвертого транша МВФ. Украина может до конца года получить очередную «помощь» Фонда в размере 3,8 млдр. долл. Этих средств будет вполне достаточно, чтобы нивелировать повышенный спрос на валюту. В целом, решение проблемы выглядит очень просто. Украина получает от МВФ валюту и за счет продажи ее НБУ снижает ажиотаж на рынке. В результате - курс на конец года выше 8,5 грн./долл. не поднимется. Но, к сожалению, такое простое действо включает сложную головоломку. МВФ крайне отрицательно относится к закону о повышении минимальных заработной платы и пенсий и настаивает на его ветировании Президентом. Если это не произойдет, то вполне возможно, что ожидаемых денег от Фонда Украина не получит, и ей придется самой выходить из ситуации. А это будет не так просто, если учесть, что общий объем золотовалютных резервов НБУ составляет около 28 млрд. долл. с учетом ранее полученных кредитов МВФ в размере 10,6 млрд. долл. Остается только подождать и увидеть, как наши вопросы разрешатся…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)