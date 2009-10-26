Межбанк: доллар подрос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1490/8,1840, к 12:00 сузился спрэд – 8,1545/8,1775. К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 8,1595/8,1835.

«В понедельник, 26 октября, на украинском межбанковском рынке наблюдался баланс спроса и предложения по американской валюте», - говорится в сообщении финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2816/0,2828, к 12:00 цены снизились - 0,2815/0,2827. К закрытию цены поднялись - 0,2818/0,2828.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8106 (-0,1494).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4980/1,5060.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2520/12,3070, к 12:00 цены ушли вниз - 12,2460/12,2845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,2620/12,3015.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 810,76 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 255,886 млн. долл., продажи – 254,539 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 130,308 млн. долл., продажа – 129,987 млн. долл. (курс – 8,1063/8,1088); покупка евро – 46,243 млн. евро, продажа – 46,861 млн. евро (курс – 12,2344/12,2535); покупка английского фунта – 3,238 млн. фунтов, продажа – 3,256 млн. фунтов (курс – 13,2898/13,294); покупка рубля – 505,349 млн. руб., продажа – 436,985 млн. руб. (курс – 2,8053/2,8151 грн. за 10 руб.).