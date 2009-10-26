Эксперт: валютный рынок ждет информацию о четвертом транше

Валютный рынок продолжает ожидать дополнительную информацию о ходе переговоров Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что межбанковский валютный рынок закрылся сегодня незначительным изменением: гривня упала к доллару всего лишь на 0,2%. Рынок не отреагировал на заявление миссии МВФ относительно оценки экономической политики и общей экономической и финансовой ситуации в Украине, сделанное в воскресенье, считает экономист. «Данное сообщение не принесло никаких важных новостей, поскольку представители Фонда указали лишь на очевидную проблему закона о повышении минимальной зарплаты и пенсий, противоречащего договоренностям между МВФ и украинскими властями», - полагает он.

По мнению экономиста, участники рынка ожидали, что этот вопрос будет поднят Фондом, поэтому пресс-релиз МВФ не стал сюрпризом. «Поскольку МВФ воздержался от указания на другие конкретные проблемы сотрудничества с Украиной, рынок все еще ждет новостей относительно выделения четвертого транша», - уверен А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1490/8,1840, к 12:00 сузился спрэд – 8,1545/8,1775. К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 8,1595/8,1835.