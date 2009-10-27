Иена укрепляется

Курс японской иены укрепляется по отношению к 14 из 16 наиболее торгуемых валют вследствие падения азиатских рынков на фоне спекуляций относительно того, что Bank of America Corp. планирует продать акции для выплаты полученной ранее государственной помощи, сообщает k2kapital.

Кроме того, на курс японской валюты положительно влияют ожидания того, что японские компании будут возвращать доходы по зарубежным активам до конца месяца.

Доллар торгуется на уровне $1,4886 за евро против $1,4876 за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 92,08 иены/$ против 92,19 иены/$ ранее. К евро курс японской валюты составляет 137,05 евро против 137,1 иены/евро в предыдущую торговую сессию.