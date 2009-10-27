Ющенко: Наращивание Кабмином внешних долгов неприемлемо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неприемлемым наращивание правительством внешних долгов.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Как сказано в сообщении, одна из характерных черт нынешнего правительства – стремительное наращивание задолженности. Если 2007 год Украина завершила с государственным долгом в размере 71,3 млрд. грн., то уже 2008 год – с долгом в 130,7 млрд. грн., притом, что государственный бюджет позволял его нарастить всего до уровня 89,1 млрд. грн. Такое превышение объяснялось правительством непрогнозируемой на момент принятия бюджета девальвацией гривни. Но развитие ситуации в 2009 году вызывает еще большую обеспокоенность.

В бюджете в этом году правительством было заложено увеличение государственного долга до размера 192,95 млрд. грн., или почти в три раза больше, чем на начало его каденции. Правительство ежемесячно отчитывается о выполнении и перевыполнении бюджета, но по данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 31 августа 2009 г. объем государственного долга уже составил 205,4 млрд. грн. (внешний – 123 млрд. грн., внутренний, – 82,4 млрд. грн.). Это весомое подтверждение проблем в бюджетной сфере, которое невозможно замаскировать манипуляциями с бюджетным расписанием. Ведь именно такие манипуляции позволяют говорить о выполнении поступлений.

Последствия такого сокрытия проблем путем наращивания долга легко посчитать. В будущем году на обслуживание долга Украине необходимо будет израсходовать в 2,5 раза больше средств, чем ожидается израсходовать в текущем году, или столько же, как предусмотрено проектом бюджета на 2010 год расходов на здравоохранение и образование вместе по общему фонду.

Следует отметить, что в вышеупомянутые цифры не входит сумма гарантированного долга – а закон о государственном бюджете Украины на 2009 год позволяет правительству предоставить таких государственных гарантий на сумму 37 млрд. грн. В то же время и таких решений правительством принято на сумму уже свыше 50 млрд. грн., что нельзя объяснить проблемами финансирования расходов бюджета.

Вместо этого Минфину поручается обеспечить уже со следующего года погашение и обслуживание за счет средств государственного бюджета кредитов, которые субъекты хозяйствования получают под такие государственные гарантии. Условия привлечения таких кредитов неизвестны. То есть речь идет о «подарке» решением правительства средств государственного бюджета разным предприятиям. Притом, что реальный объем ресурса в следующем году будет почти равняться ресурсу в этом году, это значит, что средств для осуществления в будущем году расходов социального направления, а также на образование и медицину будет еще меньше, отмечается в сообщении.

Но, кроме этого, создан еще один значительный риск. Не продуманная долговая политика правительства, продиктованная желанием получения предвыборных дивидендов, создает ситуацию, при которой в будущих периодах на отдельные месяцы будет приходиться колоссальная долговая нагрузка. Так, в декабре следующего года платежи по погашению лишь внешнего государственного долга будут составлять около 7 млрд. грн. (по данным НБУ относительно плановых платежей в иностранной валюте по внешней задолженности по состоянию на 1 сентября 2009 г.), которая составляет почти треть среднемесячного объема запланированных правительством доходов государственного бюджета в 2010 году.

«Следовательно, вместо нужного в условиях кризиса стратегического планирования, правительство прибегает к действиям по принципу «решения проблем по мере их поступления». Такой подход приводит к росту рисков для государственных финансов, отдаляет наше государство от выхода из кризиса, создает основания для раскручивания долговой спирали и невозможности выполнить свои обязательства», - сказано в сообщении.

Президент Украины считает такую ситуацию неприемлемой. Именно поэтому им были подписаны ряд указов об остановке гарантий, предоставленных правительством. Кроме того, глава государства настаивает на пересмотре проекта бюджета на 2010 год с тем, чтобы уменьшить его прогнозируемый дефицит и избежать дополнительных расходов на проведение экспериментов с построением бюджетной системы страны.