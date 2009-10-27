Страховой рынок оживет не ранее 2 полугодия 2010г.

Улучшения ситуации на страховом рынке можно ожидать не ранее чем ко второму полугодию 2010 года.

Такое мнение в интервью агентству УНИАН высказала президент – председатель правления ЗАО «СК «ПРОВИДНА» Ирина СИРЕНКО.

«Рынок демонстрирует падение, по итогам первого полугодия 2009 года сбор премий на классическом страховом рынке сократился на 19%. Более того, мы прогнозируем, что положение дел будет оставаться довольно тяжелым еще в течение ближайшего года – до второго полугодия 2010 года. По итогам 2009 года общее падение рынка составит 23-25%, а постепенное восстановление начнется после улучшения макроэкономической ситуации в стране – не ранее конца 2010 года», – отметила И.СИРЕНКО.

По ее словам, сегодня можно говорить о том, что кризис на украинском страховом рынке в разгаре. При этом операторы рынка сумели приспособиться к условиям работы в период кризиса, и по многим компаниям ситуация является управляемой.

Также И.СИРЕНКО отметила, что кризис обнажил очень большое количество «дыр» в страховом законодательстве, которые необходимо «залатать», и желательно начинать это делать уже сегодня. «Существует множество проблемных моментов, которые наиболее остро проявились именно в период финансового кризиса, когда не только обострилась конкурентная борьба на рынке между страховыми компаниями, но и возникли проблемы с платежеспособностью у некоторых страховых компаний, вследствие чего замедлились, а в некоторых случаях вообще приостановились выплаты страховых возмещений клиентам», – подчеркнула И.СИРЕНКО.

Кроме того, по ее словам, на рынке отмечается сокращение объемов платежей, которое, однако, не всегда означает ухудшение ситуации в компании. «Сейчас лучше сжаться, консолидироваться внутри компании, а в определенный момент раскрутиться и рвануть вперед. Если мы говорим о классических страховщиках, то это компании, которые прекрасно понимают: демпинг – губителен, он может улучшить финансовую ситуацию только в краткосрочной перспективе», – считает И.СИРЕНКО.

В целом, по ее мнению, кризис стал хорошей наукой для украинского страхового рынка. Сейчас важной задачей остается формирование лояльности и доверия клиентов к компании, безусловное выполнение обязательств как перед клиентами, партнерами, так и перед собственными сотрудниками. «Таким образом, кризис стал лакмусовой бумажкой, которая вскрыла ряд недоработанных вопросов, решив которые мы получим более цивилизованный, здоровый рынок», – подчеркнула И.СИРЕНКО.

Справка УНИАН. Чистые страховые премии украинских страховщиков в первом полугодии 2009 года против показателя аналогичного периода 2008 года уменьшились на 17% – до 6 млрд. 313,4 млн. грн.

Объем чистых страховых выплат украинских СК по итогам первого полугодия составил 2 млрд. 916,7 млн. грн., что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2008 года.

На 1 июля 2009 года в Украине зарегистрировано 477 страховых компаний, в т. ч. СК «life» – 75 компаний, СК «non-life» – 402 компаний.

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