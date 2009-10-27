ЕК предлагает усилить систему финансового надзора

Еврокомиссия разработала дополнительные предложения по усилению системы финансового надзора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие предложения были одобрены 26 октября и направлены на продолжение работы, начатой в конце сентября по созданию трех новых органов финансового надзора в Европейском Союзе.

“Это предложение дополняет и усиливает наш пакет по финансовому надзору, презентованный 23 сентября, и заключается в более конкретном определении деталей и полномочий новых европейских органов надзора”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг Чарли МАККРИВИ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Еврокомиссия одобрила проект законодательства по созданию новых органов финансового надзора в ЕС.

Проект предусматривает, в частности, создание Европейской системы финансового надзора, которая будет состоять из трех органов надзора: Европейской банковской администрации, Европейской администрации в области страхования и пенсий, Европейской администрации безопасности и рынков.

Среди дополнительных функций, которые должны быть возложены на органы надзора в Европейской системе, предлагается установить разработку технических стандартов, разрешение споров между национальными наблюдательными органами, содействие содержательному применению технических правил ЕС, координация действий в экстренных ситуациях. Кроме того, на администрацию безопасности и рынков предлагается возложить функцию надзора за деятельностью кредитных рейтинговых агентств.

Европейский совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) на заседании 19 июня поддержал одобренные Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС предложения Еврокомиссии по усилению системы финансового надзора. Лидеры ЕС попросили Еврокомиссию подготовить соответствующий проект законодательства.

Еврокомиссия надеется, что законодательство будет одобрено уже в начале 2010 года.