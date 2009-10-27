Американский доллар остается сильнейшей валютой мира
10:10, 27 октября 2009Финансы
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Говорит японский министр финансов
Американский доллар остается сильнейшей валютой мира. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Токио министр финансов Японии Хирохиса Фудзии, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
"Вне сомнения, доллар США является сильнейшей мировой валютой", - отметил глава японского финансового ведомства. Поэтому, пояснил Х.Фудзии, естественно, что американский доллар составляет значительную часть международных валютных резервов Японии.
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